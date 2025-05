APC Bank bundelt PSB Bank en CHB

Het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao, APC, gaat al haar bancaire activiteiten bundelen. Dat houdt in dat de PSB Bank en de Centrale Hypotheekbank gezamenlijk verder gaan onder de vlag van APC Bank. De bedoeling is dat dit per 1 juli officieel wordt. Zo is gisteren bekend gemaakt. Dat houdt in dat klanten van de PSB Bank en de Centrale Hypotheekbank vanaf die datum bij de APC Bank terecht kunnen voor hun bankrekeningen, leningen en hypotheken.

Klanten van beide banken zullen op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen, maar kunnen het zelf ook volgen via de sociale mediakanalen van de banken.