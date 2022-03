APC betrokken bij overname Banco di Caribe

Naar verluidt zal het Algemeen Pensioenfonds participeren in de nieuwe Banco di Caribe. Dat meldde Direct Media eerder deze week. Ook het Antilliaans Dagblad schrijft vandaag dat het pensioenfonds vermoedelijk in eerste instantie een lening zal verstrekken aan de koper en deze later zal omzetten in aandelenkapitaal. Het pensioenfonds heeft al een eigen bankvergunning voor APC Bank. Deze is nog niet actief als commerciële bank. Vorig jaar werd bekend dat United Group van zakenman en filantroop Gregory Elias Banco di Caribe zou overnemen.