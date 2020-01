Aan de kop van Scharloo zullen komend jaar 35 luxe appartementen worden gebouwd, het project gaat ‘The Wharf’ heten. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Op de 4000 vierkante meter in hartje Willemstad is het bouwproject van bijna 20 miljoen gulden gestart. De lokale investeerders gaan de plannen in de eerste helft van 2020 uitvoeren. In 2021 wordt het project naar verwachting afgerond.