April goede maand voor vakantieaccommodaties

De kleinere vakantieresorts realiseerden in april 2022 een gemiddelde bezetting van 75 procent. Dit is iets minder dan de maand daarvoor. Toen waren de Casha-leden gemiddeld voor 77 procent bezet. Desondanks zien de Casha-leden de toekomst rooskleurig tegemoet. Al hebben sommigen last van de duurdere vliegticketprijzen. Ook kunnen de kleinere resorts niet concurreren met de lage tarieven van pakketreizen. In april hadden de grotere hotels een gemiddelde bezetting van bijna 75 procent. Dit is bijna op hetzelfde niveau als voor de uitbraak van de pandemie. Het gemiddelde dagtarief voor een hotelkamer bedroeg in deze periode 198 dollar. Dat is 26 procent meer dan in april 2019.