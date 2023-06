Aqualectra: Blackout ontstaan door explosie in schakelkast

Aqualectra heeft vanmiddag tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat de blackout van vanochtend is ontstaan door een explosie in een schakelkast. Deze vond plaats rond 6 uur bij Mundu Nobo, waarna op het hele eiland de stroom uitviel. Bij het geven van de persconferentie om twee uur ‘s middags had zo’n 65% van de huizen op het eiland weer stroom, aldus financieel directeur Neysa Isenia. Ze legde uit dat vorige week de blackout ontstond nadat een derde partij een kabel had beschadigd, zonder dat aan Aqualectra door te geven. De oorzaken van de twee blackouts in bijna 1 week zijn volgens haar heel verschillend. Wel erkent ze dat de stroomvoorziening verbeterd moet worden, daarvoor zijn fundamentele veranderingen nodig in de productie en de distributie van electriciteit, aldus Isenia. Ze benadrukte dat de stroomvoorziening momenteel niet op het niveau is dat het bedrijf nastreeft en ook niet op het niveau dat de bevolking van Curacao verdient.