Aqualectra bouwt fabriek voor b-water

Er komt een fabriek voor b-water bij Bapor Kibrá. Het water van mindere kwaliteit zal door hotels in de omgeving van Mambo gebruikt worden. Ook bij het strand van Marie Pampoen zal het water beschikbaar zijn. Aqualectra en dochterbedrijf AMU hebben daarvoor een akkoord getekend. Eind 2022 begin 2023 moet de eerste fase afgerond zijn. Van der Valk Kontiki Beach is het eerste resort dat het water gaat afnemen. Zeker 85 procent van het water dat door hotels gebruikt wordt, is voor zwembaden, onderhoud en spoelwater voor het toilet. Daarvoor heb je geen dure kraanwater nodig.