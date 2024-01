Aqualectra deelt boetes uit voor illegaal aftappen stroom en water

Aqualectra heeft in de afgelopen twee maanden meer dan 300 huizen, winkels en bedrijven gecontroleerd op het illegaal aftappen van water en electriciteit. In totaal zijn er zes bedrijven en 54 huizen beboet. De hoogste boete die kan worden opgelegd bedraagt 20.000 Naf. In de afgelopen periode is een winkel aan de Rooseveltweg beboet met 15.000 Naf, dat bedrag werd ook opgelegd aan een bedrijf aan de Santa Rosaweg.

Aqualectra hield vorig jaar meerdere controles. In de maanden september en oktober gold een dispensatieperiode. Daarna is er in de afgelopen maanden weer flink gecontroleerd. Illegaal aftappen van water en electriciteit is strafbaar en benadeelt de hele gemeenschap, zo stelt Aqualectra.