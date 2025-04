Aqualectra en Wärtsilä ondertekenen overeenkomst om energie-toekomst te versterken

Aqualectra heeft een overeenkomst getekend met Wärtsilä, wat volgens het Curaçaose bedrijf een grote stap markeert in de richting van een stabiele, innovatieve en schone energie-toekomst voor ons eiland. Deze overeenkomst omvat zowel een Energiebeheersysteem als afspraken voor het continue onderhoud van ons Batterij-Energieopslagsysteem. Dit is volgens Aqualectra een verbetering van de manier waarop we op Curaçao energie opwekken, opslaan en distribueren. De bedoeling is dat daardoor geen black-outs meer voorkomen.

Aqualectra legt in een persbericht uit: “Een van onze voornaamste bronnen van hernieuwbare energie zijn de windmolens. De natuur laat zich echter niet sturen; er zijn dagen met veel wind en dagen met weinig wind. Daardoor schommelt de hoeveelheid energie die via wind wordt opgewekt. Dankzij de optimalisatie van het systeem, kunnen we deze schommelingen stabiliseren door hernieuwbare energie op te slaan. Een stabiel netwerk zorgt voor betrouwbaarheid en rust bij onze klanten.”