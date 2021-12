Aqualectra gaat strenger om met wanbetalers

Aqualectra gaat strenger optreden tegen mensen die hun rekeningen niet betalen. Volgens het energiebedrijf loopt het aantal openstaande rekeningen flink op en dreigen de operationele kosten in gevaar te komen. De schulden lopen op tot 210 miljoen gulden. Door de crisis is het nu mogelijk om makkelijk een betalingsregeling te treffen via de website. Toch zijn er mensen die illegaal water er stroom proberen te krijgen. Aqualectra gaat deze huishoudens afsluiten totdat er betaald is

