Aqualectra geeft korting voor black-out schade

Aqualectra heeft vanochtend aangekondigd dat alle klanten van het bedrijf recht hebben op een eenmalige korting als gevolg van de verschillende black-outs eind vorig jaar. Het gaat om bedragen van minimaal 15 Naf en maximaal 1000 Naf per klant en is afhankelijk van wat de klant normaal gebruikt en in welk tarief hij of zij zit. Mensen kunnen zich aanmelden voor de korting via de website van Aqualectra of naar één van de pop-up winkels van Aqualectra gaan. De korting is daarna terug te vinden op de eerstvolgende afrekening. Als iedereen de korting aanvraagt, kost dat Aqualectra ongeveer 1.8 miljoen gulden.

Klanten kunnen op de website aangeven of ze de korting zelf willen ontvangen of als donatie aan een goed doel willen geven. Aqualectra zal de komende periode meer informatie in de media geven over de actie.