Aqualectra heeft geen accreditatie voor drinkwater

Aqualectra heeft al meer dan een half jaar geen accreditatie voor de productie van drinkwater. Dat blijkt uit documenten van de Raad van Accredidatie die in het bezit zijn van de website NU.cw. Het wordt bevestigd door directeur Darick Jonis. Volgens Jonis heeft het bedrijf om vrijwillige schorsing van de accreditatie verzocht in verband met ‘financiële beperkingen’. Hij zegt dat de financiële situatie van Aqualectra dermate slecht is, dat besloten is de audit uit te stellen en om schorsing te vragen. Die werd per 1 september verleend.

Op de vraag of de bevolking nog wel kan vertrouwen op een goede kwaliteit drinkwater, antwoordt Jonis dat het Landslaboratorium als back-up wordt gebruikt.