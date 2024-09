Nu het transport van de windmolens naar Koraal Tabak volledig voltooid is, is Aqualectra begonnen met het herstellen van de infrastructuur die was aangepast vanwege dit transport. Zo worden de vangrails bij Nieuwe Haven, Santa Rosaweg en Mahaai terug gezet. Ook de rotonde van Santa Rosa zal weer in ere worden hersteld. De werkzaamheden duren drie weken en moeten afgerond zijn op 22 september.