Aqualectra in Caribische middenmoot qua prijs

Aqualectra is qua stroomprijs zeker niet de goedkoopste van de Cariben, maar ook niet de duurste. Curaçao staat voor wat betreft de prijs van stroom in de Caribische middenmoot. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag op basis van een prijsvergelijking van de Carilec, de Caribische organisatie voor electriciteitsbedrijven. Een groot deel van de landen met goedkopere stroom hebben ofwel meer natuurlijke energiebronnen of hebben een overheid die de consumentenprijs subsidieert. Ook is Aqualectra goedkoper dan het Nederlandse tarief, meldt Aqualectra zelf. Uit de vergelijking is duidelijk te zien dat in de hele Cariben de stroomprijs flink is gestegen door de oorlog in Oekraïne.