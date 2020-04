De financiële situatie bij water en electriciteitsbedrijf Aqualectra is ernstig, zo schrijft de EXTRA vandaag. Als er niets veranderd heeft het bedrijf geen geld voor het betalen van de salarissen in de maand juni. Aqualectra wil daarom gaan snijden in de secundaire arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Door de coronacrisis is er veel minder vraag naar elektra en water.