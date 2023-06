Aqualectra neemt maatregelen tegen stroomuitval

Het is voor deze tijd van het jaar extreem warm. Vandaar dat de vraag naar stroom ook ongebruikelijk hoog is voor juni. Daarnaast is er minder wind waardoor de stroomproductie van de windmolens ook lager is. Aqualectra kon daardoor de afgelopen dagen niet aan de stroomvraag voldoen. Het bedrijf kampt ook met technische problemen aan de gasturbines. Bovendien worden aan enkele productie-eenheden onderhoudswerkzaamheden verricht. Aqualectra werkt hard om het onderhoud aan de eenheden te versnellen. Zo is de hulp van experts ingeroepen. Daarnaast is er contact opgenomen met RdK en CRU om de gas-unit op het raffinaderijterrein in te zetten en zo te helpen met het leveren van energie.