Aqualectra heeft Pagafásil overgenomen van de PSB-bank. Met Pagafásil kan men rekeningen voor water en eleKtriciteit betalen. Er zijn ongeveer 70 betaalpunten verspreid over het eiland. Aqualectra vindt het een logische overname aangezien er veel rekeningen betaald worden via Pagafásil. Binnenkort kan men ook Pagatinu via het systeem betalen.

Meer over aqualectra betalen pagafasil