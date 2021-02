Aqualectra ontkent berichtgeving sabotage

De directie van Aqualectra heeft vandaag ontkent dat sabotage er de oorzaak van is dat Curaçao eind vorig jaar te maken kreeg met drie langdurige black-outs. Daarmee reageert het bedrijf op berichtgeving in de krant Vigilante van vanochtend. Volgens de ochtendkrant was dit uit onderzoek naar voren gekomen. Aqualectra stelt op haar beurt dat er twee onderzoeken worden verricht; één vanuit het bedrijf zelf en één vanuit de overheid. Voor beide onderzoeken kan volgens Aqualectra niet de conclusie worden getrokken dat er sprake is van sabotage.