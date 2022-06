Aqualectra sloopt meerdere productie-installaties Mundo Nobo

Nutsbedrijf Aqualectra begint binnenkort met de verdere ontmanteling van de installaties op Mundo Nobo. Zo wordt er onder meer een gebouw, twee opslagtanks en de waterdistributiepijpen gesloopt. De werkzaamheden duren tot en met oktober. In 2013 is het overheidsbedrijf begonnen met de geleidelijke sluiting van de productie-eenheden op dat terrein. In totaal zijn er zes fases uitgestippeld. De huidige werkzaamheden markeren de derde fase. Door stapsgewijs de installaties te verwijderen wil Aqualectra de overlast tot een minimum beperken. Het nutsbedrijf waarschuwt voor mogelijke geluids-en stofoverlast.