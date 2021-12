Aqualectra start met grote uitrol smartmeters

De huizen in de wijken Abrahamsz en Sapaté worden in de komende dagen voorzien van smartmeters van Aqualectra. De eerste meters waren vorige maand al neergezet, maar de grote uitrol kan nu pas plaatsvinden na enkele technische aanpassingen. Tijdens de kerst ligt het werk tijdelijk stil, maar dat wordt in januari weer hervat. De installatie duurt ongeveer 45 minuten per meter, waardoor bewoners even geen stroom zullen hebben. De totale uitrol over het hele eiland gaat naar verwachting drie jaar duren.

