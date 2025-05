Aqualectra: Stroomsituatie op Curaçao onder controle

Aqualectra liet woensdagavond weten dat de temperatuur op Curaçao momenteel aanzienlijk hoger is dan normaal voor deze tijd van het jaar, en dat er weinig wind is. Dit type weer zal de komende dagen aanhouden. Daarom werken de technici van Aqualectra om de capaciteit op een niveau te houden waarmee alle klanten met zo min mogelijk onderbrekingen kunnen worden bediend. Daarbij kan het voorkomen dat in sommige gebieden tijdelijk de stroomtoevoer wordt verlaagd, maar dat zal niet langer dan twee uur duren, aldus Aqualectra.

Aqualectra houdt de situatie voortdurend in de gaten en de technici hebben de situatie onder controle. Tegelijkertijd vinden er gesprekken plaats om onze capaciteit tijdelijk te versterken zolang het warme weer aanhoudt. “Daarnaast zijn er verschillende lopende inspanningen en investeringen om in de toekomst situaties als deze te voorkomen. Een van deze investeringen is onze energieopslagbatterij, die naar verwachting rond juli van dit jaar operationeel zal zijn en zal helpen bij het balanceren van schommelingen in de productie van hernieuwbare energie”, aldus Aqualectra.