Aqualectra verbreekt record van 2016

De stroomvraag gisteravond is nog nooit zo hoog geweest. Vanwege de hitte werd er ruim 138 MW verbruikt. Daarmee is het oude record van 2016 is verbroken. Toen registreerde Aqualectra een stroomvraag van 133 MW. Ondanks de hoge vraag hoefde het nutsbedrijf niet te schakelen. Daar werd eventjes wel voor gevreesd. Deze dagen is het windstil. Daardoor wekken de windmolens nauwelijks elektriciteit op. Gisteren produceerden ze slechts 3,5 MW. Ook zijn drie machines niet in gebruik. In oktober verwacht Aqualectra twee dieselmachines op het net aan te sluiten. Het overheidsbedrijf raadt aan deze dagen zuinig met energie om te gaan.