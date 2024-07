Aqualectra ziet af van tijdelijke generatoren

Aqualectra heeft de aanbesteding voor vijf tijdelijke generatoren ingetrokken. Het nutsbedrijf is met CRU in gesprek voor de benodigde extra capaciteit. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Het zou gaan om 20 megawatt die de CRU op het terrein van de Isla kan opwekken. Dit is een tijdelijke oplossing, tot aan de oplevering van het nieuwe windmolenpark op Koraal Tabak en een nieuwe dieselcentrale. Het blijkt te laat te zijn om de generatoren van buitenaf te verkrijgen. Vandaar deze oplossing.