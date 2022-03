Aqualectra zit debiteuren achter hun broek

Aqualectra deinst er niet voor terug om achterstallige betalingen via de rechter af te dwingen. Dit zegt het bedrijf naar aanleiding van het verzoek gisteren aan de rechter om het Sint Elisabeth Hospitaal failliet te verklaren. Het voormalige ziekenhuis heeft een schuld van bijna vier miljoen gulden bij het nutsbedrijf.

In totaal ligt er ruim 200 miljoen gulden aan achterstallige betalingen op straat. Dit is volgens het overheidsbedrijf ontoelaatbaar en brengt de productie en levering van water en stroom in gevaar. Om die reden is Aqualectra met een offensief begonnen om de schulden te innen.