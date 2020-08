Arbodienst waarschuwt voor toename burn-outs

De coronacrisis veroorzaakt veel stress en dit zal gaan zorgen voor meer gevallen van burn-out. Daarvoor waarschuwt Optima Arbeidsdienst. Uit internationaal onderzoek blijkt dat 56% van de bevolking last krijgt van een burn-out als er geen steun komt in het kader van Covid-19, dit zorgt voor veel extra ziekteverzuim. De stressklachten worden veroorzaakt door de onzekerheden over werk, salaris en de onderhandelingen met Nederland. De arbodienst is ook bang dat er op Curaçao onvoldoende capaciteit is om dit probleem medisch, sociaal en psychisch op te vangen. Optima wil nu een protocol opstellen om mensen die risico lopen preventief te begeleiden