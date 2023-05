Archieven slavernij op de Unesco-lijst

Sinds vorige week zijn de archieven over tot slaaf gemaakten en hun nazaten in Suriname en de Nederlandse Antillen opgenomen in het Memory of the World Register van Unesco. Het register bevat vastgelegd erfgoed met een uitzonderlijke betekenis voor de wereld. De in het Unesco-register opgenomen archieven omvatten slaven-, manumissie- en emancipatieregisters en documenten van de burgerlijke stand over vrijgelaten slaven. Ze beslaan de periode 1816 tot 1969. Andere archiefstukken gaan over de compensatie die voormalig slaveneigenaren ontvingen na de afschaffing van de slavernij in 1863. Daarnaast is de Curaçaose Zíkinza collectie opgenomen in het register. Deze collectie bevat 1410 audio-opnamen van interviews uit de jaren ’50 en ’60. Zo werden liedjes, historische anekdotes, verhalen en beschrijvingen van het dagelijks leven in het Papiaments, en de inmiddels uitgestorven Guene-taal, vastgelegd.