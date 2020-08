‘Armoede geen reden om asiel te krijgen’

Dat stelt Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol in het asielbeleid voor Venezolanen. Om deze reden is vastgesteld dat asielaanvragen van venezolanen individueel moeten worden behandeld. Er is volgens Broekers-Knol namelijk wel een risicogroep die gevaar loopt in het land. Ze noemt bijvoorbeeld oppositieleden, militairen of journalisten die volgens verschillende mensenrechtenorganisatie gemarteld zijn of bedreigd. Op Curacao geldt min of meer hetzelfde beleid voor Venezolanen: elke aanvraag moet individueel worden behandeld, maar dit zou volgens onder meer de UNHCR niet altijd gebeuren.

Tagged as asielaanvraag beleid nederland venezolanen Venezuela