ARRESTATIE IN DOMINICAANSE REPUBLIEK IN THEMIS-ZAAK

Er is opnieuw een NLS-bendelid aangehouden. Vrijdag werd de verdachte met de initialen U.L.W. in de Dominicaanse Republiek gearresteerd. Het OM heeft om zijn uitlevering gevraagd. De arrestatie heeft te maken met de zaak Themis die draait om de criminele organisatie ‘No Limit Soldiers’. Deze bende is verantwoordelijk voor meerdere liquidaties en houdt zich bezig met drugshandel. Inmiddels zijn er vier verdachten veroordeeld. Twee van deze verdachten zijn in hoger beroep gegaan. Ook loopt er nog een zaak tegen vier andere personen. Intussen is ook de verdachte C.S.H., die al twee jaar vastzat in Engeland, vorige maand uitgeleverd aan het Koninkrijk.