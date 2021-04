Arrestatie na achtervolging

Een team van Curaçaose agenten trof samen met leden van de VKC gisteravond na negen uur een auto aan in de wijk Muizenberg. Omdat de avondklok op dat moment al was ingegaan, gaven ze een bevel tot stoppen. Daarop scheurde de auto weg. De man stopte uiteindelijk in de Kaya Aragua. Daar wilde hij uit de auto springen om weg te vluchten, maar de auto reed plots achteruit en botste tegen een pickup van de VKC. De man is gearresteerd. In de auto werd een grote zak marihuana aangetroffen. Verder waren de autopapieren niet in orde en had de wagen geen nummerplaat.