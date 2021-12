Vier mannen hebben gisteren ingebroken bij de oude supermarkt van Mangusa aan de Cas Coraweg. Die supermarkt wordt nu gebruikt als loods en opslagplaats voor de nieuwe winkel. Een van de verdachten werd gevonden in de kelder van de oude supermarkt, hij had zich daar verstopt. Deze man is aangehouden en de andere drie zijn op de vlucht geslagen. Of de overvallers buit hebben gemaakt is niet bekend.

