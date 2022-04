Art Langeler kersverse bondscoach Curaçao

De kersverse bondscoach van Curaçao Art Langeler (51) zal half mei op Curaçao zijn. Hij zal de selectie dan voorbereiden op de national league wedstrijd tegen Honduras. Deze wedstrijd wordt op 3 juni op Curaçao gespeeld. Vorige week tekenden Langeler en de Curaçaose voetbalbond het contract. De overeenkomst gaat vanaf 1 mei in.

De Zwollenaar is door Guus Hiddink aangedragen, die vanaf dezelfde datum aan de slag gaat als technisch directeur. Samen met Hiddink zal hij tot maart 2023 in dienst zijn van de Curaçaose voetbalbond FFK. Voor Langeler wordt het bondscoachschap van Curaçao zijn eerste klus sinds zijn vertrek bij PEC in november vorig jaar. De trainer was van 2016 tot en met 2018 al bondscoach van Jong Oranje en werkte ook als directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB.

In zijn eerste periode bij PEC Zwolle (2010 tot en met 2013) was Langeler wel succesvol met de club, die in 2012 promoveerde naar de Eredivisie. Hij gaat bij Curaçao werken met tal van (voormalig) Eredivisie-spelers, onder wie Cuco Martina (Go Ahead Eagles), Vurnon Anita (RKC Waalwijk) en Leandro Bacuna (Cardiff City).