Artsen roepen risicogroepen op griepvaccin te nemen

De Curaçaose Huisartsen Vereniging (CHV) doet een oproep aan mensen uit risicogroepen om hun griepvaccin te halen bij hun arts. Naast het risico op Covid is het griepseizoen aangebroken. Griep geeft klachten en heeft mogelijk ernstige gevolgen die vergelijkbaar zijn met Covid en vormen daarom een risico voor bepaalde groepen, aldus CHV. Volgens de vereniging is het gebruik van de griepvaccin in combinatie met de Covid-prik veilig.