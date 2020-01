Aruba Airlines heeft haar vluchten van en naar Curaçao en Miami tijdelijk opgeschort. Volgens de luchtvaartmaatschappij is dit een gevolg van reparaties die moeten plaatsvinden aan het toestel dat voor deze vluchten is ingezet. De luchtvaartmaatschappij ontkent dat de route naar Miami is geannuleerd, zo meldt Antilliaans Dagblad.