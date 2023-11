Aruba Bank wint zaak tegen oud-minister Oduber

De Aruba Bank is niet verplicht om een bankrekening te openen voor oud-minister Oduber. Dat is de conclusie in de hoger beroepszaak. De bank werd alsnog in het gelijk gesteld in de zaak tegen Bochincha Entertainment, een foodcourtzaak van de Arubaanse oud-minister. Volgens het hof is er een integriteitsrisico. Oduber wordt vervolgd voor corruptie. Daardoor zou de Aruba Bank reputatieschade op kunnen lopen door zaken te doen met Oduber. De bank heeft er belang bij de relatie met internationale correspondentbanken goed te houden.