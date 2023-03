Aruba en Curaçao definitief in cassatie

Homoparen die op Aruba en Curaçao willen trouwen moeten hun plannen in de ijskast zetten. Beide landen zijn definitief in cassatie gegaan bij de Hoge Raad tegen de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor homokoppels. Gisteren was de deadline. Dat betekent dat partners van gelijk geslacht zich niet bij Kranshi kunnen melden om te trouwen. Als de landen de uitspraak in hoger beroep niet zouden aanvechten, zou dat vanaf vandaag wel mogelijk zijn geweest. De Hoge Raad moet nu beoordelen of het hof op de stoel van de wetgever is gaan zitten, door het homohuwelijk te legaliseren.