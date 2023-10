Aruba geeft gratis tattoos weg

Een blijvende herinnering aan je vakantie. Dat is de gedachte achter de nieuwste marketingstunt van het Arubaanse toerismebureau. 150 Noord-Amerikaanse toeristen die het eiland bezoeken mogen op kosten van het bureau een tatoeage laten plaatsen. Het inktplaatje moet een link hebben met het ‘one happy island’. Volgens het toerismebureau is het zogenoemde ‘Tattoovenir’ het eerste souvenir dat altijd bij je blijft. De actie duurt van 1 januari tot 30 juni volgend jaar. Geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden via de website aruba.com/tattoovenirs

