Aruba houdt grens met Venezuela dicht

De regering van Aruba houdt de grens met Venezuela voorlopig dicht. Het is alleen mogelijk om met een indirecte vlucht vanuit Venezuela naar Aruba te komen, via Colombia of Panama. Een visum is wel vereist. Afgelopen vrijdag werd bij het Bestuurskantoor een manifest overhandigd met het verzoek om de grens met Venezuela te heropenen. Premier Evelyn Wever-Croes heeft op het manifest gereageerd en benadrukt dat Aruba nu bezig is om van Covid-19 te herstellen. Veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt en de regering wil eerst de eigen mensen helpen. De grens is sinds 2019 gesloten.