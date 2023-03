Aruba in cassatie tegen homohuwelijk

De regering van Aruba gaat in cassatie tegen de uitspraak over het openstellen van het huwelijk voor homokoppels. De Arubaanse regering vindt dat de rechter met de uitspraak “op de stoel van de regering is gaan zitten”. Volgens de huidige wetgeving kan een huwelijk alleen tussen een man en een vrouw worden aangegaan. Maar het hof oordeelde op 6 december dat het uitsluiten van een huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd is met het discriminatieverbod en de staatsregelingen. Momenteel is er een wetsvoorstel in behandeling bij het Arubaanse parlement om huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken. Dat staat volgens de regering los van de beslissing om in cassatie te gaan. De regering wil duidelijkheid over de vraag of de wijze waarop het hof uiting geeft aan zijn “rechtsvormende taak” correct is.

Meer over aruba cassatie homohuwelijk