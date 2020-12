Aruba krijgt weer avondklok

De Arubaanse regering heeft besloten om vanaf morgen weer een avondklok in te voeren van 23.00 tot 5.00 uur. Er is wel een uitzondering gemaakt voor Oudejaarsavond, dan gaat de avondklok pas om 2.00 in. Arubanen mogen binnen maximaal 10 personen op bezoek hebben, buiten mogen dat er 25 zijn. De horeca moet om 22.00 uur sluiten, ook op Oudejaarsavond, hotels zijn hiervan uitgezonderd. Ook is live muziek niet meer toegestaan. Restaurants mogen binnen wel muziek draaien, maar er mag niet gedanst worden. De maatregelen gelden in ieder geval tot 3 januari.

Meer over aruba avonklok