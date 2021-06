Aruba laat mondkapjesplicht los

Het gebruik van een mondkapje is op Aruba vanaf morgen niet langer verplicht. Het wordt nog wel aangeraden als je geen 1,5 meter afstand kunt houden. Ook mogen bedrijven nog wel zelf een mondkapjesplicht aanhouden voor hun bezoekers. Verder hoeven gevaccineerde Arubanen niet meer in quarantaine en zijn toeschouwers bij georganiseerde sporten weer toegestaan zonder limiet. Ook de gebiedsverboden zijn opgeheven, maar is het nog steeds verboden om te dansen en om alcohol drinken op openbare plekken zoals bijvoorbeeld het strand of parkeerplaatsen.

Vanaf volgende week opent Aruba de grens met Brazilië weer. Wel wordt van bezoekers een gele koorts vaccinatie en een negatief testresultaat tussen de 72 en 12 uur geëist en moeten zij een verzekeringen voor eventuele Covid-kosten hebben afgesloten.