Aruba: oud-minister krijgt 3 jaar cel in hoger beroep

Oud-minister Paul Croes op Aruba heeft in hoger beroep drie jaar cel gekregen. Croes heeft zich als minister van sociale zaken in het kabinet Eman op grote schaal laten omkopen. Hij gaf werkvergunningen af in ruil voor sommen geld. Ook zette hij ondernemers onder druk om hem in ruil voor zijn diensten kratten bier, drank en andere winkelgoederen te geven. Naast zijn celstraf mag hij acht jaar geen ambt binnen de overheid bekleden of verkozen worden. Hij is veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen, functiemisbruik, witwassen, illegale tewerkstelling van zijn kindermeisje en deelname aan een criminele organisatie. Drie andere verdachten, waaronder zijn vrouw, kregen lichtere straffen.

