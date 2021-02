Aruba registreert voor vaccinatie via app

Het Arubaanse ministerie van Toerisme, Volksgezondheid en Sport heeft gisteren laten weten dat de preregistratie voor het Covid-19 vaccin op het eiland op 1 februari is begonnen. De registratie kan worden gedaan met behulp van de Aruba Health App die kan worden gedownload in de App Store op Apple-apparaten of Google Play Store op Android-apparaten en ook in een webbrowser. Degenen die geen toegang hebben tot een van de bovengenoemde apparaten, kunnen zich vanaf 8 februari 2021 op locatie registreren.

Het Arubaanse ministerie laat weten dat het Covid19-vaccin bestaat uit 2 vaccins, aangezien het eerste vaccin 52% bescherming biedt. De tweede dosis dient als booster en geeft 95% bescherming tegen Covid19. Op 3 februari zal er een live forum op TeleAruba zijn genaamd “Laten we vaccineren voor de vooruitgang van Aruba”.

Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport, Dangui Oduber, heeft gisteren ook bekend gemaakt dat – net als op Curaçao – het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM, het vaccinatieplan voor Aruba heeft goedgekeurd na beoordeling van alle benodigde componenten voor een succesvolle vaccinatie.