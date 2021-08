Aruba: Sevinger van gevangenis naar parlement

Aruba krijgt naar alle waarschijnlijkheid een verdachte in het parlement. Benny Sevinger van oppositiepartij AVP verliet vanmorgen onder applaus van zijn naasten en partijaanhangers de gevangenis en wordt volgens ingewijden morgen door de gouverneur als Statenlid ingezworen. Sevinger zat ruim twee maanden in voorarrest voor gesjoemel met de uitgifte van overheidsterreinen tijdens de regering Eman. Hij blijft verdachte in die zaak. Volgens zijn partij zit de politieke rivaal MEP achter de vervolging in een poging om hem en zijn partij zwart te maken.