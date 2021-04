Aruba staat internationaal hoog qua vaccinaties

In de lijst van Caribische landen met de hoogste vaccinatiegraad, staat Aruba op de eerste plaats. Als alle landen in de wereld worden vergeleken, komt Aruba op de derde plaats. Dat meldt de website 24ora.com. Nu 54 procent van de volwassen bevolking afgelopen maandag tenminste eenmaal is gevaccineerd, blijkt dat Aruba het van alle landen in de Caribische regio het beste doet; Curaçao zit daar overigens net onder. Overigens is de plaats op de wereldranglijst wel afhankelijk van wie hem samenstelt. Op de lijst van Our Planet staat Aruba op de tweede plaats van landen met de meeste gevaccineerde inwoners, na Israel. In de grafieken van de New York Times moet Aruba de Seychellen nog voor zich dulden.

