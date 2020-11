Aruba versoepelt maatregelen voor familie- en restaurantbezoek

Op Aruba gelden sinds vandaag nieuwe, meer soepele maatregelen voor onder meer familie- en restaurantbezoek. Dat heeft de overheid bekend gemaakt. Het is een gevolg van de steeds verdere dalende coronacijfers op het eiland. Al enige tijd blijft het aantal actieve gevallen onder de honderd. Maandag waren er volgens de cijfers van de overheid zes nieuwe gevallen geregistreerd. Daarmee waren 85 personen in totaal op het eiland besmet. Als gevolg daarvan is er geen limiet meer als familieleden elkaar bezoeken. Eerder mochten niet meer dan zes mensen bij elkaar komen. Wel moeten mensen mondkapjes dragen en sociale afstand houden.

Ook mogen meer mensen in restaurants bij elkaar aan tafel zitten. Er gold eerder een maximum aantal van vier mensen, nu mogen veertien mensen aan een tafel in een restaurant zitten en twintig in de buitenlucht. In bars is het echter nog steeds verboden om te zitten, ook mag er niet gedanst worden.

Muziekgroepen mogen voortaan uit vijf personen bestaan, in eerste instantie was er een limiet van drie muzikanten. Voor buitenoptredens is er geen limiet meer voor bands en zangroepen, wel moeten muzikanten zich houden aan de sociale afstand en waar mogelijk mondkapjes dragen. Alle winkels en uitgaansgelegenheden moeten nog steeds uiterlijk 11 uur ’s avonds sluiten