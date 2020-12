Aruba voert extra maatregelen in

De Arubaanse regering heeft vandaag besloten extra maatregelen door te voeren om verdere verspreiding van coronabesmettingen op het eiland tegen te gaan. De reden daarvoor is volgens minister-president Evelyn Wever-Croes de ‘dramatische stijging van het aantal besmettingen in de afgelopen week’. In de afgelopen week werden gemiddeld 21 nieuwe besmettingen per dag geteld, tegen vijftien een week eerder en tien de week daarvoor.

De premier wil met nieuwe maatregelen voorkomen dat het niveau van besmettingen weer boven de zestig per dag komt, zoals in augustus op Aruba het geval was. In september kende het eiland enige tijd meer dan 1600 actieve besmettingen. Voorlopig gelden de nieuwe maatregelen voor twee weken.

Met ingang van 5 december mogen er maar acht personen per tafel in restaurants eten. Op terrassen geldt het maximum van tien personen per tafel. Per etablissement mogen binnen maximaal dertig gasten zijn en buiten zestig. Dansen is verboden en mondkapjes en afstand houden verplicht. Rumshops moeten de komende twee weken dicht.

Voor supermarkten en andere winkels geldt dat klanten in hun eentje boodschappen moeten doen en er niet meer klanten binnen mogen als ze geen afstand kunnen houden.