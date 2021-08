Aruba voert opnieuw avondklok in

Op Aruba is tot 1 september een avondklok van kracht. Die gaat in om 22.00 uur en eindigt om 05.00 uur. Alle commerciële activiteiten stoppen om 21.00 uur en alle zaken moeten dan de deuren sluiten. Het eiland heeft de afgelopen dagen een forse stijging van het aantal coronabesmettingen gekend. De situatie in het ziekenhuis is kritiek wegens een gebrek aan gekwalificeerd personeel. Alle specialisten op het eiland zijn benaderd om hun reguliere werk te laten liggen en te helpen bij de behandeling van de patiënten. Nederland heeft op verzoek van Aruba hulp gestuurd.

