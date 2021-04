Aruba weer in trek bij Amerikaanse toeristen

Aruba kende afgelopen zaterdag het hoogste aantal vliegtuigen dat op één dag op de luchthaven landde, sinds het begin van de corona pandemie. In totaal gingen 33 vliegtuigen naar het eiland, met meer dan 3500 passagiers. Het gaat voornamelijk om Amerikaanse toeristen die met een negatieve PCR-test het land binnen mogen komen. De Aruba Airport Authority verwacht dat de passagiersaantallen op Aruba verder gaan stijgen nu de vraag naar vliegreizen op de Amerikaanse markt weer toeneemt, nu steeds meer Amerikanen zijn gevaccineerd. Verschillende luchtvaartmaatschappijen in de VS hebben doorgegeven de capaciteit te gaan uitbreiden. Het totale aantal bewegingen heeft afgelopen week een nieuw hoogtepunt bereikt met meer dan 150 vluchten en bijna 16.000 aankomsten in een week.