Aruba: wél intocht sinterklaas

Zoals bekend is er dit jaar geen intocht van Sinterklaas op Curaçao. Aruba heeft maandag bekend gemaakt dat er wel een inkomst van Sinterklaas zal worden georganiseerd op Aruba. Dat heeft minister van Cultuur, Xiomara Maduro, gezegd Volgens haar zullen er geen zwart geschminkte Pieten aanwezig zijn. Alleen gekleurde Pieten of ongeschminkte Pieten. Minister Maduro wil daarmee de mogelijke beschuldiging van een racistisch kinderfeest wegnemen.

Op Curaçao is zoals bekend dit jaar geen intocht van Sinterklaas. Als reden hiervoor werd de coronacrisis en de verwachte afname van de donaties genoemd. Ook stelt de organisatie dat veel mensen in de samenleving het feest van Sinterklaas als racistisch beschouwen en ze geen discussie of spanning wil veroorzaken in de samenleving.