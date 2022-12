Arubaans wetsvoorstel homohuwelijk bij parlement

Op Aruba hebben drie politieke partijen het wetsvoorstel ingediend om het huwelijk open te stellen voor mensen van hetzelfde geslacht. Opmerkelijk is dat regeringspartij Raiz een van de indieners is. Officieel wacht de Arubaanse regering nog op juridisch advies. De partijen Raiz, Accion 21 en MAS zeggen te strijden voor gelijkwaardigheid voor alle burgers. Op 6 december bepaalde het hof dat Aruba en ook Curaçao het huwelijk moeten openstellen voor homokoppels. Curaçao gaat tegen deze uitspraak in cassatie bij de Hoge Raad in Den Haag. Aruba heeft nog geen besluit genomen.