Arubaanse actiegroep ‘No More Hotels’ klaagt over intimidatie

Een beach party op Baby Beach op Aruba van actievoerdersgroep ‘No More Hotels’ is geëindigd in een confrontatie met toeristen. Volgens actievoerder Nigel Maduro werd de groep aangevallen en geïntimideerd. Minister van Toerisme Dangui Oduber stelt dat de actievoerders de toeristen hebben aangevallen. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad. De actiegroep houdt deze hele maand elke zondag een beach party op een van de stranden. Op die manier vragen ze op een vreedzame manier aandacht voor het feit dat steeds meer stranden commercieel worden gebruikt en dat er geen plek voor de Arubaanse bevolking overblijft.

Nadat een andere groep op het strand tenten plaatste, ontstond er een discussie. Dat leidde tot scheldpartijen, intimidatie en uiteindelijk de komst van de politie. ,,Onze boodschap is dat het strand voor iedereen is, dat we graag delen en met elkaar genieten van het strand. Dat is wat Arubanen willen en we hopen toeristen te trekken die dit ook respecteren”, stelt Maduro.